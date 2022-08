Gouden paar Claassen-Greijmans: ‘Wilskracht én om elkaar geven dat is onze basis’

Marieke Greijmans uit het Eind en Gerard Claassen uit Someren zijn allebei 21 als ze elkaar op 19 augustus het ja-woord geven. ,,Wij leerden elkaar kennen in danszaal De Bruijn in Someren en hebben in onze verkeringstijd alle danszalen in de regio van binnen gezien; we genoten het meest als we dansten op muziek van onze favoriete orkesten The Secrets en The Rocking Shadows. Op ons trouwfeest speelde het orkest van zanger Adriaan van der Wallen.”

Quote Ik was niet de gemakke­lijk­ste patiënt en wou alleen maar vooruit, zonder Marieke was ik waarschijn­lijk nooit helemaal genezen Gerard Claassen over donkere periode in 50 jaar huwelijk

In de Dijkstraat in Lierop hebben ze een aantal jaren gewoond en later in een appartement boven De Spar. ,,En tussendoor nog 20 jaar in Vught; dat moest in verband met mijn werk in Den Bosch. Daar hebben wij ons meteen aangepast in de gemeenschap en gekozen voor carnaval en politiek. Met de dolle dagen was ik een soort van grootvorst wat inhield dat ik de regelaar van de club was,” vertelt Claassen.

In de gemeenteraad

Dat hij politiek geïnteresseerd was, kregen ze in Vught ook snel door. ,,Ik sloot mij aan bij Gemeente Belangen en heb voor die partij twaalf jaar in de gemeenteraad gezeten. Toen we later weer terug in Lierop gingen wonen, heb ik nog acht jaar raadswerk gedaan voor Wij zijn Someren/VVD.”

Volledig scherm Gerard en Marieke Claassen-Greijmans toen ©

Waar de geboorten van ‘onze twee kinderen en vier kleinkinderen’ tot de geluksmomenten in 50 jaar behoorden, zoals Marieke Greijmans dat noemt, waren een periode in 1983 en de eerste jaren erna een ‘ellendige'. Claasen was op zijn werk bij Rijkswaterstaat door zijn rug gegaan. ,,Diagnose; twee ruggenwervels gebroken. Dat betekende vier maanden met bijna mijn hele lijf in het gips en nog eens vijf maanden revalidatie. Ik was niet de gemakkelijkste patiënt en wou alleen maar vooruit; zonder Marieke was ik waarschijnlijk nooit helemaal genezen. Zij heeft mij al die maanden verzorgd met veel liefde en vooral geduld. ”

In Tiroler kledij

Ze legt uit hoe het in die periode ging. ,,Wilskracht en om elkaar geven was toen de basis en ook toen Gerard een andere functie kreeg en wij uit ons dorpje Lierop weg moesten, voelde dat zo.” Een paar jaar later met het gezin naar Oostenrijk op wintersport deed het gezin de mindere periode vergeten. ,,Wij zagen onze kinderen genieten en vierden onze koperen bruiloft in Tiroler kledij, het bier smaakte goed en als kers op de taart hadden wij nog een ontmoeting met Anton Geesink die een sportschool had in het dorp.”

Marieke Greijmans houdt van sporten. ,,Voor de rest was ik op de achtergrond de vrouw van een heel drukke man, vooral bij het IVN tijdens het 50-jarig bestaan van de afdeling Asten-Someren. Ik gunde hem dat.”