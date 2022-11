Gouden paar Sjef en Maria telt zijn zegeningen: ‘Geven en nemen, dat is de rode draad in ons leven’

Spanning om goedheilig­man in toneelstuk van Wizzel: ‘Sinter­klaas is ontvoerd, hij is daar!’

LIESSEL - Even een dagje chillen. Dat zou Sinterklaas wel willen in de voorstelling De zus van Sinterklaas door Theatergroep Wizzel. Na de première in De Kastanje in Liessel toert de club nog even door de Peel.

21 november