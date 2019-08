Gouden paar Van den Heuvel in Milheeze; het ging aan na een feest bij Tante Jaan

Hij werkte als chauffeur. ,,Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan.’ Dat blijkt wel. ,,Ik heb tot vorig jaar op de vrachtwagen gereden bij Rooijakkers hier in Milheeze." Zij zorgde voor het gezin en toen de kinderen naar school gingen, poetste ze in het café van Leo en Annie Swinkels. Ook ging ze aspergesteken en ze is nog een tijdje peuterleidster geweest. Stien: ,,Toen ik daarmee stopte vroegen enkele ouders of ik af en toe op hun kinderen wilden oppassen." Dat af en toe werd elke dag. Daar kwamen ook de kleinkinderen nog bij. ,,We zaten hier wel ooit met acht kinderen aan tafel, dat was altijd erg gezellig,” vertelt ze om er lachend aan toe te voegen: ,,Nu moet ik op Sjef passen.”