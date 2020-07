Gouden paar Van den Heuvel-Seijkens in Bakel: 'Frits was kameraad van de buurjongen van mijn vriendinnen’

In september dit jaar bestaat het speciaal-transportbedrijf 50 jaar. Zoon Gido heeft de zaak enkele jaren geleden overgenomen. Frits en Nelly helpen als het nodig is nog steeds mee in het bedrijf, al hebben ze genoeg hobby's. ,,Ik rijd graag wat rond in mijn Lanz Bulldog (oldtimer tractor, red.). Als kleine jongen reed ik daar thuis al mee. Mijn vader was loonwerker. Voorheen toerde ik veel met mijn broer Frans, maar die is onlangs overleden, en dat mis ik nu wel heel erg."



Nelly komt tijd tekort, vertelt ze. ,,Ik spaar postzegels en munten, daarnaast verdiep ik me heel veel in de stambomen van beide families, en maak daar boeken van. Ik heb de stamboom van onze familie al terug kunnen zoeken tot het jaar 1600.”



Terugkijkend zijn de echtelieden blij dat er niets aparts is gebeurd in die 50 jaren en dat ze weinig ziek zijn geweest. ,,Het belangrijkste is dat onze kinderen en kleinkinderen gezond blijven. En dat wij in goede gezondheid nog wat jaartjes samen mogen zijn.”



,,Het is erg jammer dan we vanwege de corona ons gouden huwelijksfeest niet kunnen vieren. Maar de gezondheid staat voorop”, zegt Nelly.