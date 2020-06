Gouden paar Van Schalen uit Lierop: 50 jaar lach en traan

Zij is het jongste meisje van een gezin met elf kinderen. Op haar zesde jaar is ze verhuisd vanuit Venhorst naar Lierop. Na hun huwelijk in 1970 gaat zij in opleiding voor kapster en hij is aan het werk bij een bronsgieterij. Hij: ,,Na 15 jaar wilde ik voor mezelf beginnen, maar ik twijfelde." De mening van Nel gaf de doorslag. ,,Gewoon doen, het moet nou lukken dat we samen niet één salaris kunnen verdienen."