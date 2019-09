Gouden paar Verhagen-van de Manakker in Asten: kalverliefde werd bij tweede ontmoeting serieus

Het is toeval dat Cor Verhagen (nu 73) en Betsie van de Manakker (nu 72) elkaar tegenkwamen. ,,Een collega vroeg me een keer mee te gaan dansen in Zaal Parkzicht in Deurne. Dat deed ik eigenlijk nooit, maar toen ging ik mee. Daar zag ik een meidje dat ik ergens van kende", vertelt Cor Verhagen vol enthousiasme. De twee bleken elkaar in 1959 al eens ontmoet te hebben bij een receptie voor de nieuwe Liesselse gildekoning. De vonk sloeg toen ook al over. ,,We hadden oogcontact en kalverliefde voor één dag", zegt Betsie.



Die klik was bij de tweede ontmoeting nog net zo sterk. ,,Toen was het meteen aan tussen ons en we zijn nooit meer uit elkaar gegaan", vertelt Betsie. Dat ze echt voor hem koos, bleek wel toen Cor in 1966 een zwaar auto-ongeluk kreeg. ,,Ik heb 7,5 maand in het ziekenhuis gelegen en Betsie kwam me al die tijd twee keer per dag opzoeken. Dat moet wel echte liefde zijn geweest", concludeert Cor.