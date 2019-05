Grammywinnaar Yellowjackets in Aarle-Rixtel

Peelgemeen­ten zijn unaniem over de toekomst

16:40 DEURNE - Het regionale zorgloket Peelgemeenten blijft voortbestaan, maar of dat in dezelfde vorm zal zijn als nu is nog de vraag. Vertegenwoordigers van Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren en het bestuur van de Peelgemeenten hebben gisteren in een overleg besloten hoe ze samen verder gaan. De aanleiding was een uiterst kritisch evaluatierapport van onderzoeksbureau SeinstraVandeLaar, dat twee weken geleden is uitgelekt.