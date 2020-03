Grand-café Het Wapen van Someren failliet

Politiek Asten unaniem tegen bouw megastal­len

17:18 ASTEN-HEUSDEN - Als het aan de gemeenteraad van Asten ligt, gaat er definitief een streep door het plan om twee megastallen te bouwen aan de Slobeendweg en de Gezandebaan in Asten-Heusden. Of dat lukt is de vraag; in elk geval werd unaniem ja gezegd tegen de motie van Leefbaar Asten die van het college verlangt het maximale te doen om de bouw tegen te houden.