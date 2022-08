Grand-prix zet Deurne in de paardensport terug op de vaderlandse kaart, nu de rest van de wereld nog

Geen concurren­tie tussen fietsevene­men­ten in De Peel: Asten verwacht weer dagelijks 800 deelnemers

ASTEN - De Fietsdriedaagse in Asten is zeker geen concurrent van de vierdaagsen in De Peel en Venray, die beiden gisteren hun slotdag beleefden. Veel liefhebbers staan van 9 tot en met 11 augustus ook in Asten aan de start om een nieuw stuk Peel te verkennen.

29 juli