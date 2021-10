Grappende griezels aan zet tijdens Gezins-Griezeltocht in Gemert

Toinet van Schijndel hurkt om het verhaal van de tocht aan haar kleinkinderen te vertellen. Enthousiast verzamelen Fleur van Bussel (3), Ise van Schijndel (3) en Evi van Schijndel (5) zich om haar heen. Fleurs broertje Loek (1) is er in de kinderwagen ook bij.

Spookachtig kasteel

,,Heel lang geleden was hier een circus. Nu nodigt de directeur ons uit om in het spookachtig kasteel te komen kijken.” In een lange stoet vertrekt iedereen richting het kasteel. ,,We hebben meer dan 660 kaartjes verkocht, mensen willen er weer op uit”, vertelt organisator Inge Veltrop.

Tijd voor spekjes

Na een korte wandeling komen de kinderen twee clowns tegen. ,,Ze maken allemaal grapjes!”, roept Evi. Het wordt steeds donkerder. ,,Vaak is dat voor de kleinsten al spannend genoeg”, zegt Veltrop. In de verte is de circusmuziek en het gegil van kinderen al zachtjes te horen.

Even later komt een clown de familie tegemoet gelopen. ,,Waar gaan jullie heen?”, luidt de vraag. ,,Wij gaan naar het circus”, zegt Fleur. Maar eerst is het tijd voor spekjes. Die gaan er wel in, want op een lege maag kun je griezels natuurlijk niet trotseren.

Eenmaal bij het kasteel aangekomen moeten bezoekers door een groot clownsgezicht met felle rode lampjes als ogen lopen. ,,Dat vind ik niet spannend hoor”, zegt Evi. Ise aanschouwt het liever vanuit de armen van vader Paul.

Burgemeester is Sterke Man

Er hangen spoken in de bomen rondom het kasteel en via een pad door de kasteeltuin doen alle griezels hun best om er een leuke avond van te maken. ,,Zullen we samen het gewicht heffen?”, vraagt de Sterke Man, in het dagelijks leven burgemeester van Gemert, aan een van de jonge bezoekers.

Drinken en naar bed

Een stukje verder staat de popcornkraam om alle wandelaars te voorzien van de nodige versnaperingen. Fleur wil nog even snel op de foto met een van de griezels en dan loopt het gezin het terrein af. Voor de waaghalzen is er een extra deel aan de route vastgemaakt.

,,Dat is echt voor de kinderen die wat meer durven, de griezels maken het daar iets spannender”, zegt Veltrop. Dat slaat de familie Van Schijndel/Van Bussel even over. ,,We willen niet die enge tocht lopen, hè mama”, zegt Evi lichtelijk ongerust.

Anderhalf uur na de start, bereikt de familie het einde van de tocht. Wat de kinderen het leukste vonden? ,,De popcorn!”, zegt Evi enthousiast. Ze vond het een beetje eng, maar de avond is geslaagd. ,,Als ik thuis ben wil ik wat drinken en dan naar bed.”