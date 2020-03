Gratis boek afhalen in de biebs van Laarbeek en Gemert-Bakel

Belangrijk om te lezen

Het idee komt van directeur Marly Driessens: ,,Wij waren erg zoekende hoe wij alle corona-maatregelen zo goed mogelijk kunnen toepassen en tegelijkertijd door kunnen gaan met onze dienstverlening. Veel mensen zitten thuis en kinderen mogen niet naar school. Het is voor hen nu juíst belangrijk om te blijven lezen. En wat denk je van alle ouderen die nu beperkt zijn in hun dagelijkse dingen? Voor hen is het nu enorm fijn om te kunnen lezen, daarom moesten we een oplossing verzinnen.’’

En die oplossing kwam snel: ‘’Normaal gesproken rouleren wij de collectie boeken die in onze bibliotheken te krijgen zijn. Sommige boeken gaan hierdoor uit de collectie en deze verkopen wij dan. We hebben er nu voor gekozen om de afgeschreven boeken weg te geven. Deze voorraad is natuurlijk niet onbeperkt; als het op is, is het op. Vanmorgen waren we bij een vestiging, waar nog maar drie boeken stonden. Het is nog even afwachten of het zo hard blijft lopen. Maar wij zien nu op social media nieuwe initiatieven ontstaan. Mensen willen de buiten-biebjes aanvullen met hun eigen boeken, zodat men toch kan blijven doorgaan met het rouleren.” We vinden het wel belangrijk dat mensen de richtlijnen van het RIVM in acht nemen, dat willen we ze op het hart drukken.’’