Gratis cursus Digisterker bij Gemertse bieb

Veel mensen weten niet hoe dit moet of vinden dit moeilijk. Maar het is wel te leren op de gratis cursus ‘Digisterker, werken met de elektronische overheid’ van bibliotheek de Lage Beemden.

De cursus vindt plaats in het Digipunt van Bibliotheek Gemert op Sint Annastraat 60 en is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Boekel, Laarbeek en Gemert-Bakel. Er zijn vier bijeenkomsten op 13, 20, 27 juni en 4 juli, steeds van 9.30 tot 12.00 uur.

Cursisten moeten wel een beetje met de computer en internet kunnen omgaan en beschikken over een eigen e-mailadres. De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname. Aanmelden kan via info@bibliotheekdlb.nl of telefoonnummer 0492 – 323245 onder vermelding van naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en wel of niet in bezit van DigiD.