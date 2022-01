Gratis oranjebitter in Vlierden, op weg naar zoetere tijden

De lockdown voor de horeca drijft de eigenaar van café restaurant en hotel Zaal Thijssen inmiddels behoorlijk tot wanhoop. ..Maar nu is er eindelijk weer zicht op verbetering. We weten het nog niet zeker, maar open mogen tot 20 uur is tenminste een begin.”

Thijssen stond vorige week vol in de belangstelling toen hij met vier andere kroegbazen de vlag uithing voor hun heropening op woensdag. ,,Die dreiging is er dus nog steeds: als we toch niet open mogen.”

Ze riepen iedereen op om uit steun overal oranje vlaggen of de Nederlandse vlag uit te hangen. ,,Omdat de lockdown, in vergelijking met omringende landen, alleen in ons land zo streng is.”

Het protest van gister was heel positief, aldus Thijssen. ,,Weer eens leven in de brouwerij! We hebben er nu zo veel als mogelijk aan gedaan om aandacht te vragen voor onze situatie. Nu maar hopen dat het geholpen heeft.”