Gratis parkeren levert Deurne geen stormloop aan bezoekers op

De onderzoeksresultaten naar de effecten van het gratis parkeren in het centrum van Deurne geven geen reden om champagne te ontkurken. Uit de gegevens van de onlangs afgeronde studie van Empaction blijkt wel een toename van de parkeerdruk. Op de bekeken donderdagen en zaterdagen is er in het centrum op donderdag een gemiddelde stijging van zeven procent en op zaterdag van dertien procent. Op parkeerterrein Wolfsberg is de stijging groter, namelijk 25 procent. Wat in de toename het precieze aandeel van de gratis parkeerochtenden is, kan niet exact gezegd worden.

Verschuiving

Evaluatie

Voor de operatie wordt door Deurne jaarlijks 240.000 euro uitgegeven voor het gratis parkeren en 90.000 euro voor extra activiteiten. Onderdeel van de afspraken uit 2017 was dat er een uitgebreide evaluatie zou komen. Bij een positieve eindconclusie zou de mogelijkheid er bovendien inzitten dat het werd uitgebreid naar volle dagen. Daarvoor moeten de maatregelen wel 'substantieel bijdragen aan de gewenste effecten'. Politieke partijen buigen zich over twee weken over de evaluatie. De vraag aan de gemeenteraadsleden is of ze het geld ervoor over blijven hebben. ,,Gelet op de resultaten is het de vraag of we het ons kunnen veroorloven", aldus burgemeester en wethouders. ,,We geven in overweging om het geld op een andere manier in te zetten om onze doelen voor het centrum te behalen." Alternatieven zijn ook onderdeel van de discussie over de toekomst van het centrum die over twee weken staat gepland in de commissievergadering.