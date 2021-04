Graven van waterpartijen in Somerens bungalowpark in wording mag door, boete blijft echter staan

Basis­school Ommel krijgt er met dagbeste­ding Power Heroes nieuwe gebruiker bij

26 maart OMMEL - Het aantal gebruikers van de basisschool in Ommel gaat binnenkort van twee naar drie: naast de school en peuteropvang opent Power Heroes daar een locatie voor dagbesteding. Die organisatie is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met Downsyndroom in het onderwijs. ,,We ondersteunen hiermee de leefbaarheid in Ommel.”