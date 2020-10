Greet Buter nieuwe burgemeester van Deurne

DEURNE - Greet Buter volgt Hilko Mak op als burgemeester van Deurne. Dat is maandagavond bekendgemaakt tijdens een speciale raadsvergadering in kloosterhotel Willibrordhaeghe.

Greet Buter (1967) neemt in februari 2021 het stokje over, omdat Mak dan met pensioen gaat. Hij was sinds 1 februari 2011 burgemeester van de gemeente Deurne. De nieuwe burgemeester is nu nog wethouder voor de PvdA in Laarbeek. Ze is de eerste vrouwelijke burgemeester van Deurne.