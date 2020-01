Griekse goden bezetten de Wieger in Deurne

Het gaat niet al te best met Kassandra. Haar huid is gerafeld en op de plek van haar ogen zitten zwarte gapende gaten. Ze is een ziener, maar er is niemand die haar gelooft. De vloek is een kadootje van Apollo, een van Griekse goden die vaker op zal duiken in de tentoonstelling in de Wieger. Kassandra had Apollo namelijk beloofd dat hij het bed met haar mocht delen, in ruil voor de gave om de toekomst te kunnen voorspellen. Kassandra kwam haar belofte echter niet na en als wraak zorgde Apollo ervoor dat niemand haar ooit nog serieus nam.