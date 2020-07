Griendtsveen krijgt de eerste energietuin van Nederland

De initiatiefnemers van het complex aan de Lavendellaan, dagopvang De Wiek 2.0 en coöperatie Reindonk Energie, hebben hun handtekening gezet onder een overeenkomst met Energietuinen Nederland. Dit is een project vanuit de Natuur- en Milieufederaties.

Ger Mennen van De Wiek 2.0 is blij met de samenwerking: ,,Dit past perfect bij ons. Ze willen aantonen dat je met een zonnepark meer kunt doen dan alleen energie opwekken.” Behalve een landschappelijke inpassing moet gedacht worden aan insectenhotels, lessen voor leerlingen van de basisschool en inheemse beplanting. Mennen noemt zelf als voorbeeld het telen van klein of zacht fruit. ,,Aardbeien die in gootjes aan de zonnepanelen hangen. We gaan kijken of het kan.”

Griendtsveen krijgt met de samenwerking de eerste energietuin van Nederland, die verder zijn gepland in Drenthe, Overijssel en Utrecht.

Het gaat niet om zoveel mogelijk geld verdienen

Quote Een deel van Griendts­veen is beschermd dorpsge­zicht. Zonnepane­len op daken zijn niet toegestaan Geert Claessens, Coöperatie Reindonk Ook voorzitter Geert Claessens van coöperatie Reindonk Energie ziet in de samenwerking veel meerwaarde: ,,Ze hebben extra aandacht voor groene elementen. Het gaat niet alleen om zoveel mogelijk geld verdienen.” Claessens verwacht dat er op de twee voormalige voetbalvelden - in totaal 1,6 hectare - zo’n 5.000 zonnepanelen passen. ,,Eind dit jaar kunnen we aan de slag en dan moet in het voorjaar van 2021 het park draaien.”



De opbrengst van de 5.000 panelen is volgens Claessens voldoende om 300 huishoudens van groene stroom te voorzien. Dat is het dubbele van het aantal huishoudens in Griendtsveen. Inwoners kunnen in het project participeren. Reindonk Energie gaat namelijk duizend panelen lokaal verkopen. Claessens verwacht veel belangstelling: ,,Een deel van Griendtsveen is beschermd dorpsgezicht. Zonnepanelen op daken zijn niet toegestaan.”

Teruggave energiebelasting

Hij merkt dat de postcoderoosregeling, zoals die ook voor De Vlaas in Deurne geldt, populair is onder de belangstellenden. Deelnemers kunnen hierin een beroep doen op teruggave van de energiebelasting. ,,Maar of die regeling ook voor ons interessant is, moeten we nog goed bekijken”, aldus Claessens.

Wat een paneel exact gaat kosten, kan de voorzitter van Reindonk Energie nog niet te zeggen. ,,Bij ons zonnedakproject in Meerlo was dat 325 euro per paneel, met een rendement van 4 procent. Het zou gek zijn als we daar in Griendtsveen veel van afwijken.”

RKSV Griendtsveen speelde in 2016 zijn laatste voetbalwedstrijden op het sportpark. Het aantal leden liep terug en een fusie met de voetbalclub in Helenaveen was een logische stap. Het oude sportpark vormde een mooie locatie voor een herontwikkelingsplan. Dagbesteding De Wiek 2.0 heeft de kantine van verbouwd en hoopt na de zomervakantie de eerste cliënten te verwelkomen. Vader en zoon Ger en Ghiel Mennen gaan dagbesteding aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aan senioren. Het zonnepark wordt geëxploiteerd door Reindonk Energie onder de naam Zonneweide ’t Veen.