Griendtsveen toont betrokkenheid bij basisschool en hoopt dat dorpsonderwijs kan blijven

Voorberei­ding op coalitiege­sprek­ken in Someren: ‘Googelen en site ED bekeken’

SOMEREN - Binnen twee weken wil informateur Ed Mathijssen zijn advies uitbrengen over een nieuwe coalitie in de gemeente Someren. Hij gaat de gesprekken zaterdag en maandag ‘met een open mind’ in. ,,Ik kan me voorstellen dat oud zeer wel aan bod komt.”

18 maart