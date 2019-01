Griendtsveen zet schouders onder reddingsplan voor school

De ingrediënten van het reddingsplan worden maandag aan de Limburgse scholenkoepel Dynamiek voorgelegd. Net voor het nieuwe jaar werden ouders van De Driehoek op de hoogte gebracht van het voornemen om de school in 2020 te sluiten. Het leerlingenaantal is volgens de voorspellingen dan gedaald tot veertig en dat is voor de school de kritische ondergrens. Op dit moment zitten er vijftig leerlingen.

Het belangrijkste dat nodig zal zijn, is tijd. ,,We willen ouders van kinderen uit het buitengebied proberen te werven, bijvoorbeeld. En daarnaast zijn we in overleg met de gemeente Horst aan de Maas om een aantal starterswoningen in het dorp te bouwen om Griendtsveen aantrekkelijker te maken voor jonge mensen. Er zijn nu wel bouwkavels, maar die zijn bedoeld voor woningen in het hogere segment. Daar heb je als jong gezin niks aan.”

Een deel van de oplossing ligt dus in een verjongingskuur voor Griendtsveen. Los daarvan zijn de prognoses voor het aantal leerlingen bij Dynamiek minder hoopvol dan het aantal waar het dorp op uit komt. ,,We hebben andere cijfers, die leggen we maandag ook voor.”