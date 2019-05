Groeiende Cityrun Gemert nog steeds voor alle leeftijden en niveaus

GEMERT - Het is iets na acht uur ‘s avonds en de auteur van dit artikel stevent af op de eerste passage van de start/finish op het Ridderplein. Hij heeft er dan bijna de helft van de 10 kilometer van de Gemert City Run opzitten, wanneer een TGV hem voorbij raast. Gert-Jan Wassink stormt richting zijn derde overwinning in Gemert en weet ondergetekende nog nét te dubbelen: het ultieme bewijs dat een uiteindelijke tijd van 1.03.59 allesbehalve een topklassering oplevert in dit Gemertse loopevenement, dat zijn vierde editie beleeft.

De deelname van Wassink aan de City Run is vaste prik geworden. Daarmee weet de organisatie ieder jaar een blikvanger naar Gemert te lokken. Een in Nederland bekende naam, die droomt van de Olympische marathon in Tokio. Dat Wassink de Gemertse loop nu al drie keer naar zijn hand wist te zetten, is geen toeval. De marathonloper en kartrekker van de City Run Luc Schout kennen elkaar van haver tot gort. Schout is al zeven jaar als fysiotherapeut verbonden aan de Atletiekunie. En dus liggen Wassink en andere Nederlandse toppers vaak op Schouts massagetafel in Papendal. ,,Sinds twee jaar ben ik fulltime in dienst bij de Atletiekunie’’, zegt de fysiotherapeut, die ook nog zijn eigen praktijk bestiert in Nijmegen.

Vrijwilligers

Een druk bestaan dus, maar tóch heeft Schout nog altijd tijd om ieder jaar met zijn collega Cindy van der Avoort en een batterij vrijwilligers de City Run te organiseren. Het evenement groeit en groeit. Het totaal aantal deelnemers is met ongeveer 1.400 dit jaar groter dan ooit. ,,De grootste groei is te vinden in de Mini run: zo’n 500 deelnemers’’, licht Schout toe. ,,In samenwerking met de Rabobank riepen we een prijs in het leven voor de basisschoolklas met de meeste deelnemers.’’ 3B van de Samenstroom blijkt op zaterdagavond de klas met de meeste kilometervreters.

Laagdrempelig

Dat de jeugd de toekomst heeft, beseffen Schout en co. Nieuw is dit jaar de Ienieminirun (800 meter) voor kinderen tot en met groep 2. Ook nieuw zijn wandeltochten van 25 en 12,5 kilometer. Zo dijt de City Run dus uit. Maar het gemoedelijke karakter van de Gemertse loop blijft intact. De terrasjes op het Ridderplein zijn druk, blaaskapel The Wine Children speelt opzwepende deuntjes en vanuit hun voortuinen moedigen toeschouwers lopers massaal aan. Precies hoe Schout het graag ziet. ,,We willen vooral een laagdrempelige run zijn, waar lopers van allerlei niveaus en leeftijden zich welkom voelen.’’ Grote namen op de startlijst zijn niettemin leuk. Schout zit ook dicht bij het spreekwoordelijke vuurtje. ,,Maar toppers kosten geld. Als die investering ten koste gaat van het comfort voor de massa, hoeft het wat ons betreft niet.’’ En dan is de plek op de loopkalender ook nog een factor. ,,We komen net ná de grote voorjaarsmarathons. Een voorbereidingsrondje zijn we dus niet.’’