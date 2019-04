Groen licht bouwplan teler Lierop, compensatie moet anders

Première voorstel­ling Luc de Graaf & The Felicia­no's in Asten

11:18 ASTEN - ‘Ondertussen’, zo heet de theatervoorstelling van Luc de Graaf & The Feliciano's die vrijdag 12 april in Asten in première gaat. In de show worden verhalen van De Graaf afgewisseld met muziek.