Groen licht voor aanpak centrum Bakel

Een globaal plan voor het héle Bakelse centrum en de herinrichting van het Sint Wilbertsplein. Over die zaken is de politiek het eens, zo bleek donderdagavond in het gemeentehuis in Gemert. Verantwoordelijk wethouder Inge van Dijk (CDA) kan door met het gemeentelijk voornemen om het centrum van het dorp te verlevendigen. Al waren er vanuit de politiek toch ook nog wel op- en aanmerkingen.

In de eerste fase van het centrumplan wordt het Sint Wilbertsplein meer dan nu een ontmoetingsplek, zo is de bedoeling. Het plein wordt groener en krijgt een speels waterelement met opborrelend water en kleine fonteintjes, waarmee de ontwerper verwijst naar de Peelrandbreuk die vanuit Deurne tussen Bakel en Milheeze door naar Gemert loopt.

Andere plek pinautomaat

Aan de zuidkant van het kerkplein blijft ruimte voor evenementen, zo benadrukte de wethouder donderdagavond. De suggestie om met de Rabobank te bespreken of de pinautomaat op het plein een andere plek kan krijgen, nam Van Dijk over. ,,Ik weet dat met name ouderen de huidige plek als onveilig ervaren.”

Stan van Kollenburg van Sociaal Gemert-Bakel was positief over het plan, maar had nog wel veel vragen over de verkeersmaatregelen. Als voorbeeld noemde het Bakelse raadslid de Schoolstraat, die op termijn groener en ook autoluwer wordt gemaakt. Ook Toon Coopmans (Dorpspartij) sprak zijn zorgen uit over de verkeersveiligheid van de Schoolstraat.

Quote Ik weet dat er al heel lang over de School­straat gesproken wordt. Als we de weg nu weer aanpakken, moeten we het ook goed doen. Inge van Dijk

Volgens wethouder Van Dijk wordt de gemeenteraad later nog bij de precieze inrichting van die weg betrokken. ,,Ik weet dat er al heel lang over de Schoolstraat gesproken wordt. Als we de weg nu weer aanpakken, moeten we het ook goed doen. Wij kiezen straks voor 30 km als maximumsnelheid. Dat is wel spannend, omdat het ook een doorgaande weg is.”

Ondertussen is inmiddels ook een begin gemaakt met het onderzoek naar een nieuw dorpshuis (multifunctionele accommodatie) voor Bakel. Volgens van Dijk zijn er inmiddels zo'n 25 gesprekken gevoerd met verenigingen in Bakel, om te peilen wat de wensen en behoeftes zijn. Op verzoek van de gemeenteraad wordt ook het Parochiehuis bij dat onderzoek betrokken.

