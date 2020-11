Groen licht voor twee zonneparken in Laarbeek

Het zijn plannen waar grote haast achter zit. Het college van burgemeester en wethouders wil aanstaande dinsdag al een vergunning aan de twee projecten geven, anders missen ze een overheidssubsidie die bedoeld is om de productie van duurzame en schone energie te stimuleren (SDE).

De laatste zienswijzen zijn daarom gisteren, op de dag dat de gemeenteraad erover moest beslissen, aan de stukken toegevoegd. ,,Ik heb ze na het avondeten nog even doorgenomen", zei fractievoorzitter Rick van Bree van De Werkgroep.

Maar van enige tegenstand vanuit de raad was geen sprake, alle fracties waren voor. Het enige teleurstellende vond een enkeling dat het aantal toekomstige zonneparken in Laarbeek vooralsnog niet groter is dan twee. In augustus had de gemeenteraad al ‘ja’ gezegd tegen een grove schets van in totaal vier plannen, maar de andere twee hebben geen nadere uitwerking meer ingeleverd. Daardoor konden ze niet door naar de volgende ronde.

De zorgen van personen die een zienswijze hebben ingediend gaan met name over de landschappelijke inpassing, betoogde wethouder Joan Briels (klimaatadaptatie, De Werkgroep). En mensen willen graag de garantie dat de zonnepanelen na 25 jaar moeten worden opgeruimd. ,,Maar dat is gezekerd", verzekerde hij.

De initiatiefnemers van het project Liesvelden-Snelle Loop had in het begin verzuimd om de omwonenden in te lichten over de plannen en daarom zag het er lange tijd naar uit dat een kleine twintig bewoners van Boerdonk een zienswijze zouden indienen. ,,Maar uiteindelijk konden ze die op veel punten geruststellen, toen ze wisten wat de bedoeling was.”

Een melkveehouder maakte bezwaar omdat hij zijn dak vol had willen leggen met zonnepanelen, maar geen aansluiting kon krijgen op het elektriciteitsnet. Dit terwijl de provincie deze zomer nog een tijdelijk verbod op zonneparken in heeft gesteld op landbouwgrond, omdat er nog voldoende ruimte voor zonne-energie is op de daken. ,,Het is natuurlijk wrang, maar de wet schrijft voor dat het energiebedrijf, in dit geval Enexis, niet mag discrimineren. Deze projecten waren eerder aangemeld”, spiegelde Briels voor.

De wethouder verwacht niet dat de provincie de twee projecten nog tegen zal houden. ,,Dat zou onbehoorlijk bestuur zijn. Het is niet correct om in deze fase nog in te grijpen", zei hij.

Volgens hem profiteren natuur en klimaat het meeste van de twee zonneparken. ,,Het is een ingreep in het landschap, dat kan ik niet ontkennen. Maar daar waar ze komen is raaigras, de mate van biodiversiteit op die velden is óók niet geweldig. Die gaat nu toenemen, de bodem komt tot rust.”