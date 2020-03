‘Groene’ reclameborden bij voetbalclub Gemert

Geen plek voor Neerkants museum in kerk: mogelijk verhuist school naar het gebouw

9:54 NEERKANT - Het Neerkantse Museum komt niet in de kerk. Het nieuws hierover moest het dorp dinsdagavond via een mededeling van de gemeente vernemen. In een brief aan de politiek werd gemeld dat de kerk mogelijk een locatie voor de school kan zijn. In Neerkant is met verbazing gereageerd.