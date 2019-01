Groep mensen zoekt vermiste hond bij Asten, maar vindt de restanten van een hennepkwekerij

Toch evaluatie Onderne­mers­fonds Laarbeek; verhoudin­gen op scherp gezet

8:46 BEEK EN DONK - Het bestuur van het Ondernemersfonds Laarbeek gaat toch een onderzoek uitvoeren dat moet aantonen of de ondernemers in de gemeente achter dit nog jonge fonds staan. Hiermee komt het fonds terug op zijn eigen woorden van enkele dagen geleden. In een brief aan de gemeenteraad gaf het fonds toen aan dit niet te gaan doen, waarmee het een nadrukkelijke wens van de raad naast zich neerlegde.