Groepje jongeren mag alsnog in eigen wijk in Deurne bouwen: 'Opgelucht’

Somerense­weg Heeze dit voorjaar op de schop; inzame­lings­ac­tie IVN voor extra paddentun­nel

HEEZE - IVN Heeze-Leende gaat via een inzamelingsactie geld ophalen voor de aanleg van een of meerdere amfibietunnels in de Somerenseweg tussen Heeze en Someren. Die goten kosten 30.000 euro per stuk.

10 januari