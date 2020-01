Grond onder Liessels fietspad na vijftien jaar overgedragen

LIESSEL - De grond onder het fietspad aan de Snoertsebaan in Liessel wordt op 31 januari overgedragen aan de gemeente Deurne. De huidige eigenaar van de grond -ondernemer Henny van Ooij- heeft wethouder Helm Verhees uitgenodigd 'feestelijk een lintje door te knippen'. Verhees gaat daar niet op in.

Nadat de grond van eigenaar is gewisseld zal Van Ooij ook de twee borden met de tekst 'verboden voor wethouders’ weghalen, laat zijn adviseur Martien Driessen weten. De borden werden vorig jaar neergezet omdat Van Ooij zijn ongenoegen wilde uiten over de gang van zaken rondom het fietspad.

De gemeente Deurne en de familie Van Ooij raakten verwikkeld in een juridische procedure die zich in totaal vijftien jaar voort sleepte. Met tussenkomst van de rechter konden er uiteindelijk afspraken gemaakt worden over het stuk grond van Van Ooij dat de gemeente in 2005 kocht om er een fietspad aan te leggen.

Dat fietspad aan de Snoertsebaan kwam er maar de grond bleef al die tijd officieel in het bezit van de familie Van Ooij. De twee partijen werden het niet eens over aanvullende voorwaarden, onder meer over inritten.

De feestelijke ‘heropening’ van het fietspad staat gepland voor vrijdag 31 januari om 13 uur, aldus Driessen. Ook verantwoordelijk wethouder Helm Verhees werd hiervoor uitgenodigd, maar hij laat het 'feestelijk doorknippen van een lintje’ aan zich voorbij gaan, meldt een woordvoerder. Deurne heeft laten weten dat het fietspad al een hele tijd in gebruik is. ,,Met de juridische levering van de grond vindt er voor de dagelijkse gebruiker geen verandering plaats. Om die reden zien wij geen aanleiding om iemand van de gemeente Deurne af te vaardigen voor een feestelijke oplevering.”

Volgens Martien Driessen had de familie Van Ooij er wel rekening mee gehouden dat de wethouder niet op de uitnodiging in zou gaan. ,,In het verlengde van eerder handelen gingen zij ervan uit dat geen tijd zou maken in zijn drukke agenda. Het wordt dus alleen een symbolische heropening als openbaar pad.”