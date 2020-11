Grond van Jeroen blijkt dure miskoop: ‘Het enige wat ik hier mag is helemaal niks’

Wilde zwijnen rukken steeds verder op in Brabant; boeren bezorgd, restau­rants blij

9 november HEUSDEN/LEENDE - Zin in een lekkere biologische karbonade, vers geschoten in je ‘achtertuin’? Wilde zwijnen rukken op in Brabant. Een plaag voor de boer, maar een feest op je bord. „Een scheutje wijn en bosvruchtenjam maakt het lekker zoet.”