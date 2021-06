Grondconflict Florapark in Asten na twee jaar opgelost: Vlierdenaar krijgt alsnog 85 mille

Geen kegels omgooien, maar kokkerel­len aan tafel

22 juni ,,We dachten er al langer aan om de kegelzaal die er sinds 1983 is, te veranderen in iets nieuws”, vertelt Schreuder. ,,Volgens de coronaregels zouden we maar een kegelbaan kunnen gebruiken dus hebben we ondanks deze moeilijke tijd toch besloten om de kegelbanen weg te doen en dit gedeelte te verbouwen.”