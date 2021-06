Grondeigenaar die niets heeft aan agrarische bestemming krijgt gelijk van hoogste rechter

Plan voor De Heuvel in Lieshout is nog lang geen gelopen race

10 juni LIESHOUT - Komen er horeca, evenementen en woningbouw aan De Heuvel of toch een supermarkt met appartementen in het voormalige Rabogebouw? Een plan dat draagvlak onder de bevolking heeft of een waarvan de projectontwikkelaar toezegt dat het financieel haalbaar is, maar waar het dorp niet warm voor loopt?