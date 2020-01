Grondwaterstand Peelregio nog niet goed

Fusie van drie Astense scholen weer een stapje dichterbij

10:14 ASTEN - De fusie van drie basisscholen in Asten is weer een stapje dichterbij gekomen. Het gemeentebestuur is positief over het samengaan van de St. Lambertus, St. Bonifatius en Het Lover in een nieuw complex nabij het Varendonck College aan de Beatrixlaan.