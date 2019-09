Groot boerenprotest zoekt naar de juiste toon

Of hij ook gaat demonstreren? Die vraag beantwoordt varkenshouder Wilbert van Lanen uit Bakel uiteindelijk met een volmondig ja. ,,We hebben het er bij onze varkenshoudersstudieclub over gehad, en ook binnen de lokale afdeling van boerenorganisatie ZLTO”, vertelt hij. ,,Het is soms koortsachtig overleg, want 1 oktober is kort dag. Maar bij mij overheerst toch het gevoel dat mijn baan op het spel staat. Ik voel me in de hoek gezet door de uitspraken van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.”