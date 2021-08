Groot feest in Asten voor bronzen Van der Vleuten

Verwacht had hij het eigenlijk niet, gehoopt natuurlijk wel. Des te bijzonder was het dat Maikel van der Vleuten met de nog jonge ruin Beauville Z Olympisch brons mee nam naar Someren. Gisteravond werd de topruiter te midden van familie en vrienden in manege Heijligers in Asten geëerd voor z’n derde plek tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

Na een spannende barrage wist de 33-jarige Somerenaar met Beauville Z beslag te leggen op de medaille. ,,In eerste instantie besefte ik het niet, gelukkig daalt het nu langzaam in dat ik echt een medaille heb gewonnen”, zegt springruiter Maikel van der Vleuten (33). Een prestatie van formaat want het was in eerste instantie niet de bedoeling dat de Somerenaar met dit paard mee zou doen aan de individuele wedstrijd. ,,Tijdens een wedstrijd in Doha raakte Dana Blue geblesseerd, waarna al snel duidelijk was dat er een streep kon door de Olympische Spelen.”

Maandenlange samenwerking volgde

Van der Vleuten had het geluk dat hij nog een toppaard in de stal had staan: Beauville Z. Een maandenlange samenwerking volgde: ,,Je moet elkaar aanvoelen en gaandeweg kregen we steeds meer vertrouwen in elkaar.” Zodra hij terugdenkt aan de wedstrijd begint hij van oor tot oor te glimlachen. ,,Dat we de finale haalden was top, daarna bleven we foutloos en dan ga je met drie andere topruiters in een barrage strijden om de medailles.” Van der Vleuten kreeg vlak voor de start nog aanwijzingen van zijn vader en coach Eric: ,,Ga ervoor, het is alles of niets, riep hij mij toe.” Na wederom een foutloze rit pakte hij brons. Gespannen was hij niet: ,,Ik denk dat het voor de thuisblijvers veel spannender was.”

Quote Ons hele leven staat in het teken van de paarden­sport, als je zoon dan zo dicht bij een medaille is weet je van gekheid niet meer wat je moet doen Mariël van der Vleuten

Dat beaamt zijn moeder Mariël. Want waar echtgenoot Eric in Tokio de bijzondere prestatie van dichtbij meemaakte zat zij die bewuste dinsdag thuis op de bank in Mierlo. ,,Het was onwijs spannend”, blikt ze terug. ,,Ons hele leven staat in het teken van de paardensport, als je zoon dan zo dicht bij een medaille is weet je van gekheid niet meer wat je moet doen.” De barrage durfde ze bijna niet te kijken: ,,Het duurde maar driekwart minuut maar ik kon niet stilzitten en ben de hele tijd van buiten naar binnen gerend.”

,,De spanning was echt om te snijden”, stelt Resie Heiligers. Als eigenaresse van de gelijknamige manege zag ze hoe Van der Vleuten als klein jochie zijn eerste training had in de Astense manege. ,,De laatste weken voor vertrek heeft hij hier ook continu getraind, ik ben zo trots dat het gelukt is.” Grote afwezige op het feest was Beauville Z. ,,Hij is nog aan het bijkomen van de lange reis en heeft zijn rust verdient”, aldus Van der Vleuten.