Groot onderhoud Beekse Brug uitgesteld tot volgend jaar, zorgen over verkeersdrukte door onderhoud Deense Hoek

BEEK EN DONK/LIESHOUT - Het in het najaar geplande groot onderhoud aan de Beekse Brug in Beek en Donk is uitgesteld tot een rustiger moment volgend jaar. Volgens Rijkswaterstaat is daarvoor gekozen na overleg met gemeente Laarbeek en busmaatschappij Connexxion. ,,Die laatste voorzag in deze periode problemen met de omleidingen", laat een woordvoerder weten.