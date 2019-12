Groot succes eerste Winterfest in Bakel

Boze geesten zullen Aar­le-Rix­tel mijden

22 december AARLE-RIXTEL - Een onheilspellend geluid is zaterdagavond klokslag acht uur te horen op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel. Klanken die wat doen denken aan een naderende storm of andere rampspoed. Het geluid is afkomstig uit markante houten midwinterhoorns, geblazen door een kwintet leden van folkloregroep Dikkemik die zich op de kiosk hebben verzameld.