Groots Liessels mysterie opgelost: ‘Carnaval weer op de kaart gezet’

Provincie strooit met tonnen om Nuenens landgoed en klooster in Gemert op te knappen

6:28 DEN BOSCH - Bijna drie miljoen restauratiesubsidie stelt de provincie Noord-Brabant beschikbaar voor acht Brabantse monumenten. Voor buitenplaats Soeterbeek in Nuenen is vier ton gereserveerd. Ook in Gemert krijgen ze voor het Nazarethklooster een cheque, een dikke twee ton.