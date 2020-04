Grootste natuurbrand in Nederland ooit: zeker 800 hectare van de Deurnsche Peel in vlammen op

DEURNE - De bos-heidebrand in de Deurnsche Peel is donderdagochtend nog niet onder controle. Inmiddels is van de totaal 1000 al 800 hectare afgebrand, meldt de gemeente Deurne. Dat betekent dat het de grootste natuurbrand ooit is in Nederland.

De brandweer heeft het gebied woensdagnacht bewaakt om te voorkomen dat het vuur opnieuw zou oplaaien. Dat is gelukt. Er hoefden woensdagavond en -nacht geen extra evacuaties plaats te vinden. Het nablussen kan nog weken duren, aldus de brandweer.

Alle eerder afgegeven adviezen blijven voorlopig van kracht, meldt de gemeente op hun website. Dat betekent dat bewoners die geëvacueerd zijn er rekening mee moeten houden dat ze vandaag nog niet naar huis kunnen. De wind is gedraaid richting Noord, Noord-West dat betekent dat de inwoners van Liessel en Deurne stankoverlast kunnen ervaren.

800 hectare afgebrand

De brand in de Deurnsche Peel is een van de grootste natuurbranden in Nederland ooit. Zo’n 800 hectare is afgebrand. In totaal is het natuurgebied zo’n 1000 hectare groot. De gemeente meldde woensdagmiddag al dat er achthonderd hectaren verloren zou zijn gegaan, maar dat cijfer bleek toen nog niet te kloppen.

Volledig scherm De brand in de Deurnsche Peel is nog altijd niet onder controle. © fotopersburo Bert Jansen Jordi Cebrian, woordvoerder van de politie, zegt namens de gezamenlijke hulpdiensten dat de situatie ten opzichte van gisteren niet veel is veranderd. ,,De rook is minder, dat is wel duidelijk. De brandweer is vannacht heel de nacht in het gebied geweest en hebben ook geblust, maar het is een brand die zich niet zomaar laat blussen.”

Geëvacueerde gezinnen nog niet naar huis

Cebrian verwacht dat de hulpdiensten hier nog wel een tijdje zoet mee zijn. ,,We houden het gebied ingepakt en beperkt tot het gebied waar het zich afspeelt.” Voorlopig kunnen de vijf geëvacueerde gezinnen nog niet terug naar huis.

Het waait minder hard vandaag. Dat scheelt een hoop voor de brandweer en zo is er beter zicht op wat er is verwoest. ,,De indicatie ligt tussen de 400 en 500 hectare", zei Cebrian donderdagochtend. Inmiddels is bekend dat het zo'n 800 hectare beslaat.

Cebrian was donderdagochtend in de Deurnsche Peel en merkte bijna geen vuur of rook op terwijl het een behoorlijk groot gebied is waar het vuur zou moeten zitten. ,,Je ruikt het wel.” Het komt door de veen in de grond. Daardoor kan het zomaar op een andere plek oplaaien. ,,Dat verklaart waarom er zoveel mensen in het gebied aanwezig zijn. Dit gaat nog lang duren.”

Enorme klap voor het gebied

Boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer uitte gisteren grote zorgen over de schade die de vlammen aan het beschermde natuurgebied aanbrengen. ,,Het is nog te vroeg om echte conclusies te trekken, maar een brand van deze omvang is een enorme klap voor het gebied. Zeker zo midden in het broedseizoen.” Vooral de zogenaamde grondbroeders, zoals de roodborsttapuit, zijn getroffen. ,,Het is afwachten en hopen dat de brand snel onder controle zal zijn.”