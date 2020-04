Grote bosbrand Deurnese Peel moeilijk te bestrijden, blushelikopter Defensie opnieuw ingezet

DEURNE - De natuurbrand die sinds maandagmiddag woedt in de Deurnese Peel is erg lastig te bestrijden. Het gebied is ontoegankelijk voor de brandweer, zo laat de officier van dienst van de brandweer Thijs Verheul dinsdagochtend weten. De blushelikopter van Defensie is dinsdag opnieuw ingezet om het vuur te bestrijden.

De helikopter is rond 08.30 uur vertrokken vanaf vliegbasis Gilze-Rijen. Verheul: ,,De Chinook kan de brand van bovenaf helpen blussen. Voor ons is het gebied ontoegankelijk. Dat is erg moeilijk te accepteren voor ons als brandweer.” De Deurnese Peel bestaat deels uit onbegaanbaar veen- en moerasgebied. Het gebied is zowel te voet als met een voertuig vrijwel ontoegankelijk, mede door kuilen met water waar je in wegzakt.

Volgens officier van dienst Verheul zijn er tientallen brandhaarden. De blushelikopter van Defensie heeft een oranje waterzak (bambi bucket) waar zo'n 10.000 liter water in gaat. Het water haalt de Chinook uit een waterplas in de omgeving. Tussendoor vliegt de helikopter terug naar de vliegbasis om te tanken. Verheul hoopt dat er dinsdag twee blusheli's ingezet kunnen worden in de Deurnese Peel, maar er woedt ook nog een grote natuurbrand in Limburg. Mogelijk is ook daar een blushelikopter nodig.

Drone ingezet door brandweer

De brand woedt in een gebied van 100 hectare. De brandweer geeft vanaf de grond aanwijzingen aan de piloot van de blushelikopter. Officier Verheul legt uit: ,,We kunnen met een drone kijken waar de grootste brandhaarden zijn. Helaas kan de drone niet het hele gebied ‘zien’, omdat de drone maar tot zo'n 500 meter ver kan vliegen. Maar het helpt ons wel om te zien waar het brandt.” Als de blushelikopter langs is geweest, wordt door de brandweer bekeken wat het effect is.

Volledig scherm In de nacht van maandag op dinsdag is een specialistisch team uit Overijssel bezig geweest om het vuur te bestrijden. © fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel

In de nacht van maandag op dinsdag is een specialistisch team uit Overijssel en Twente bezig geweest om het vuur te bestrijden. Het handcrew-team is 's nachts het bos in gegaan met waterzakken op de rug en met vuurzwepen en aangepaste harken in de hand, om de brandhaarden te voet te blussen. ,,Helaas is de brand vannacht verder uitgebreid. We proberen in kaart te brengen hoe de brand zich verder ontwikkelt.” Volgens Verheul ziet het er slecht uit. ,,Alles is kurk- en kurkdroog en we kunnen er slecht bij. Het zal nog een tijd blijven roken.” Het handcrew-team wordt ook dinsdag ingezet om de brand te bestrijden.

Brandhaard bij de Mariapeel

De grote brandhaard nabij het Leegveld-Eikenlaan is nagenoeg onder controle. Wel moet daar nog geruime tijd worden nageblust. Een andere grote brandhaard bevindt zich nabij een verhoogde dijk in de Mariapeel, in het verlengde van de Eikenlaan. Op de dijk wordt een ‘stoplijn’ gecreëerd, waarmee de brand moet worden tegengehouden.

Staatsbosbeheer is bezig met extra snoeiwerkzaamheden, om daarmee de brand zo klein mogelijk te houden.

Bewoners zorgcentrum geëvacueerd

De 24 bewoners van Zorgboogcentrum Wellenshof in Liessel hebben de nacht doorgebracht in een zorgcentrum van stichting Land van Horne aan de Boerhaavestraat in Weert. De bewoners werden maandagavond geëvacueerd vanwege de brand in de Deurnese Peel. De brand zorgt voor veel stank- en rookoverlast in Liessel.

Volledig scherm De natuurbrand die sinds maandagmiddag woedt in de Deurnese Peel is erg lastig te bestrijden. © fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel

Volledig scherm De natuurbrand die sinds maandagmiddag woedt in de Deurnese Peel is erg lastig te bestrijden. © fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel

Volledig scherm In de nacht van maandag op dinsdag is een specialistisch team uit Overijssel bezig geweest om het vuur te bestrijden. © fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel

Volledig scherm In de nacht van maandag op dinsdag is een specialistisch team uit Overijssel bezig geweest om het vuur te bestrijden. © fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel