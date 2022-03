Grote brand bij boerderij in Someren, brandweer schaalt op

Een club is niks zonder leiding; aai over de bol van vrijwilli­gers in Someren-Eind;

SOMEREN-EIND - Een club is niks zonder leiding. Dat beseffen Joyce Bongers, Sebastiaan Vereijken en Michael Thijs maar al te goed. Het trio - zelf jeugdleiders bij verenigingen in Someren-Eind - zet zich in om jongeren enthousiast te maken om later zelf leider te worden.

4 maart