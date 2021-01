Grote brand bij houtverwerkingsbedrijf in buitengebied Gemert

Laatste zeven zusters vertrekken uit Huize Witven in Someren: Nog één rondje over de parkeer­plaats

22 januari SOMEREN - Huize Witven in Someren is niet meer. Zestig jaar was het een rusthuis voor zusters, vrijdag vertrokken de laatste zeven bewoners. Een afscheid met tranen in de ogen. ,,Het is een treurige dag.”