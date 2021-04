Grote dankbaarheid: dankzij speurders van Signi uit De Rips kan familie afscheid nemen van de vermoorde Ichelle (29)

Wachtlijst voor zes Laarbeekse zonnedak­pro­jec­ten; capaciteit zó krap dat er niets meer kan

9 april LAARBEEK - Het stroomnet in Laarbeek is zo overbelast, dat boeren of ondernemers die zonnepanelen op hun daken willen leggen geen groen licht krijgen. Zes initiatieven zijn afgewezen en staan op de wachtlijst bij Enexis.