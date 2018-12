Grote dumping van auto-onderdelen in Deurne

VIDEO Kitty (70) uit Aar­le-Rix­tel is deze dagen een echt kerstbomen­vrouw­tje: ‘In januari val ik in een zwart gat’

16 december Veel Nederlanders kopen hun kerstboom bij een vertrouwd adresje. Omdat het zo’n fijne traditie is om bij Kerstboom Kees of het kerstbomenvrouwtje een spar of Nordmann te keuren. De seizoenswerkers doen het er vaak bij voor de lol. ,,Ik praat graag, dat scheelt.”