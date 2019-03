Grote kans op explosieven in Helenaveen in waterloop

Brabantse filmregis­seur lacht VVD uit om spotje met vaasje: 'Het knulligste filmpje ooit’

11:21 ASTEN - Een nieuw campagnefilmpje van de VVD is vrijdag op grote schaal belachelijk gemaakt op sociale media. Mark Rutte en Erica Terpstra spelen de hoofdrollen in de variatie op ‘Tussen kunst en kitsch’, waarin Rutte een kostbaar vaasje, dat volgens de premier voor Nederland staat, laat taxeren. Een ‘vaasjesdeskundige’ geeft vervolgens zijn oordeel. ,,Het is onbetaalbaar; daar hoef je geen debat over te voeren”, luidt de conclusie.