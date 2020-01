Grote opkomst bij lerarenstaking in Gemert

De mars was georganiseerd door het team van openbare basisschool ’t Einder in Gemert, maar ook andere scholen sloten zich bij de plaatselijke actie aan. Vertegenwoordigd waren in elk geval Kindcentrum Samenstroom, de Pandelaarschool en Het Venster, maar ook De Regenboog uit Boekel.

Na een tocht door het centrum boden de leerkrachten wethouder Wilmie Steeghs voor de deur van het gemeentehuis een pamflet aan. Steeghs - in een rolstoel omdat ze na een ongelukkige val met haar voet in het gips zit - nam het pamflet in ontvangst.