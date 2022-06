Grote partij illegale sigaretten gevonden in loods in Deurne

De politie heeft op woensdag 18 mei een grote partij illegale sigaretten gevonden in een loods aan de Wattstraat in Deurne. Deze zijn in beslag genomen en de Douane doet onderzoek naar de herkomst van de sigaretten. Dat meldt de politie deze woensdag.