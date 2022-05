Grote schuur gaat in vlammen op in Someren

Vijfhon­derd goeie zeilers in landelijk Aar­le-Rix­tel en een pastoor als Piet de Bouwvakker

AARLE-RIXTEL - Je zou het niet verwachten, in een dorp dat zo ver van de zee of een groot meer is verwijderd. Maar Aarle-Rixtel telt zo'n vijfhonderd mannen die zich uitstekend kunnen redden op een zeilboot. Hoe dat zo gekomen is, is een lang verhaal.

5 mei