Grote stalbrand uitgebroken in Asten

Musicalac­tri­ce Marjolein Teepen maakt theater­voor­stel­ling in haar geboorte­plaats Deurne

7 september DEURNE - De Deurnese musicalactrice Marjolein Teepen bouwde in een half jaar tijd een complete theatervoorstelling op met dertig amateurspelers. Lifvik, over een meisje dat met haar fantasie probeert de oorlog te doorstaan, gaat volgende week in première in een loods bij Natuurpoort De Peel.