Grote tuindersfraude waarbij tuinders uit Zuidoost-Brabant waren betrokken voor de rechter

De strafzaak, waarvoor vijf dagen zijn uitgetrokken, is het sluitstuk van een zaak die in 2010 begon met de aanhouding van tuinders uit onder meer Aarle-Rixtel, Lierop, Milheeze, Nuenen, Mierlo en Someren. Ze maakten gebruik van een schijnconstructie die volgens het Openbaar Ministerie (OM) grotendeels door hoofdverdachte Theo van K. uit Donkerbroek in Friesland was bedacht. Van K. was ook de belangrijkste uitvoerder ervan en profiteerde het meest, denkt het OM.

Van K. (71) staat nu als enige terecht. Met achttien betrokken tuinders trof het OM in 2017 een schikking. Ze kregen werkstraffen van 120 uur en moesten een bedrag van in totaal 25 miljoen euro winst terugbetalen. Van een van de tuinders werd negen miljoen afgepakt.

De achttien tuinders hebben ook de verschuldigde belasting alsnog moeten afdragen. Ze zijn grote leveranciers van aardbeien, frambozen, asperges en champignons.

Op stam

Van K. is als bemiddelaar in groente en fruit betrokken bij meerdere bedrijven. De tuinders verkochten hun producten nog voordat ze geoogst waren - 'op stam' - tegen een lage prijs aan een Pools bedrijf van de hoofdverdachte. Het bedrag dat hiermee gemoeid was is volgens het OM hoger dan honderd miljoen euro.

Een bedrijf van Van K. verkocht vervolgens de oogst tegen een hogere prijs op de veiling. Een deel van de meeropbrengst is zwart doorbetaald aan de tuinders.

Er is volgens het OM gebruik gemaakt van een ingewikkelde financiële schijnconstructie met veel bedrijven en geldstromen in verschillende landen, waaronder Polen, Luxemburg, Macedonië en Cyprus. Het OM denkt dat die constructie bedoeld was om de onwettige manier van werken te verhullen.

Van K. regelde ook de oogst van de door hem gekochte producten. Dat liep via een uitzendbureau in Polen waarbij hij betrokken is en gebeurde door buitenlandse, vooral Oost-Europese arbeiders. Van K. had voor de werknemers sociale premies en loonbelasting moeten betalen. Die afdracht heeft volgens het OM nooit plaatsgevonden.