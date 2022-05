Grote vraag is: En? Zitten er steenuiltjes in de kast?

BAKEL - ,,We hebben het nu erg druk met het tellen van de jonge steenuiltjes in Bakel en Milheeze. Ze vliegen bijna uit, we moeten snel zijn”, vertelt Leo van Gerwen (66) coördinator van de werkgroep steenuilen.

Drie leden van de steenuiltjes werkgroep, Marius Joosten (73), Jan van de Leur (74) en Van Gerwen gaan deze dinsdagavond op pad. Ze willen vanavond zoveel mogelijk kasten controleren. Van Gerwen: ,,We zijn alle drie echte vogelfreaks. Prachtig al die vogelgeluiden. Persoonlijk vind ik het uilengeluid het mooiste.” Joosten: ,,De uilentelling is elke keer weer mooi, want er is altijd die vraag: Zitten er jonge steenuiltjes in de kast?”

Op het adres op de Klef in Milheeze wordt de ladder tegen de boom geplaatst. Voorzichtig - met een handschoen aan - kijkt Van Gerwen of moeder uil in de kast zit. Dat blijkt niet het geval te zijn. Er waren geen jonge uiltjes te zien, maar er lagen wel vier eitjes in de uilenkast . ,,Zijn ze nog warm?”, vraagt Joosten. Van Gerwen antwoordt ontkennend. ,,Kijk maar, ze zijn ook niet bevrucht.” Op het volgende adres in de Bocht in Milheeze is het wel raak, daar zitten vier jonge steenuiltjes in de kast.

50 jonge steenuiltjes

Het IVN in Bakel en Milheeze en Brabants Landschap hebben dertig uilenkasten geplaatst. De meeste kasten worden door de leden zelfgemaakt en onderhouden. Gemiddeld tellen ze elk jaar ruim 50 jonge steenuiltjes. ,,Dit aantal blijft de laatste jaren mooi stabiel”, aldus Van Gerwen. Het resultaat van de telling wordt doorgegeven aan Brabants Landschap.

De drie vogelliefhebbers gaan in februari, maart al op pad. Als het donker begint te worden gaan ze luisteren waar de uilen hun territorium hebben. ,,Vroeger hadden we een cassetterecorder bij met het geluid van de roep van een uil. Nu hebben we dit geluid op onze telefoon”, vertelt Van de Leur. ,,We gaan dan in de buurt van een uilenkast staan en spelen dat geluid af. Als de uil op het geluid afkomt dan weten we dat dit zijn territorium is.” Joosten: ,,Het gebeurt wel eens dat de uil dan vlak over ons hoofd vliegt, mooi is dat.”

Deze avond loopt Stefan Geurts (27) voor de tweede keer mee om te kijken of het wat voor hem is om actief lid van het IVN te worden. ,,Ik ben echt een natuurliefhebber en ik vind het erg interessant.” ,,En wij zijn blij als we er jongere vrijwilligers bij krijgen, want dat valt niet mee”, vervolgt Van Gerwen. ,,We worden allemaal een jaartje ouder en klimmen in de boom - al is dat met een ladder - gaat niet meer zo makkelijk.”